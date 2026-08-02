Debut perfecto de Eray Cömert: titular y victoria

La nueva etapa profesional de Eray Cömert ha arrancado con buen pie, al menos en pretemporada. El central ha disputado sus primeros minutos con la camiseta del Torino en el último amistoso del conjunto italiano. El ex jugador del Valencia CF aterrizó esta misma semana en la capital del Piamonte para cerrar su llegada al equipo dirigido por Ignazio Abate. Este domingo le ha llegado su turno y lo ha hecho de la mejor manera posible con una victoria.

Comert ha sido titular en el duelo que ha disputado el Torino contra el Burnley en Turf Moor. El central suizo tan solo ha disputado los primeros 45 minutos antes de ser sustituido en el descanso. Cömert ha formado en una defensa de tres centrales, que ha conseguido dejar la portería a cero para ganar el encuentro por un escueto 0-1.

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El ex del Valencia CF ha firmado esta misma semana por el Torino como agente libre hasta 2028. Antes de marcharse a Italia, Cömert dejó una extena y emotiva despedida en sus redes sociales.