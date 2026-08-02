El portero favorito de Dimitrievski en el Mundial, a un paso del PSG: "Podría jugar perfectamente en un equipo nivel Champions"

Dimitrievski va a ser uno de los nombres propios de la temporada después de ganarse el puesto en la 2025/26 y acabar el curso siendo además uno de los que más nivel dejaban sobre el césped. Dejó paradas que lograron conquistar puntos en el casillero y además dejó atrás esos momentos difíciles en los que incluso se vio fuera de la entidad. Con todo eso y ahora sin Julen Agirrezabala, el meta de Macedonia del Norte disfrutó ante el Stoke City de su primera portería a cero en un verano en el que ha tenido tiempo también de descansar (empezó más tarde la pretemporada) y de ver mucho fútbol. Precisamente sobre eso habló en el stage de Girona para Superdeporte y destacó cuál era su portero favorito del Mundial: "Había porteros increíbles. Suzuki de Japón es muy buen portero", señaló en una entrevista con Andrés García.

Carlos Subiela

Curiosamente, el bueno de Stole Dimitrievski se fijó en el que puede ser uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. Y es que Suzuki está a un paso de firmar por el PSG, algo que ya tenía claro el meta del Valencia CF. "Muy joven, ha dado en Parma un gran nivel. Con Marcos y con Andoni lo analizamos algunas veces que hay porteros que hacen paradones pero igual la colocación es equivocada. O recibe un gol y ha hecho todo lo correcto. Me quedo con Suzuki, ha dado un gran nivel y podría jugar perfectamente en un equipo nivel Champions", destacó el cancerbero.

Portería con muchos cambios

La temporada pasada el PSG ya pagó 40 millones por Chevalier, pero al final el portero que se hizo con la titularidad fue Safonov, aunque lo cierto es que nunca ha tenido ni el cartel ni ha dado la sensación de ser uno de los mejores del mundo. Con Suzuki la sensación es que es un meta que a semanas de cumplir los 24 años puede tener una proyección mejor que Safonov, quien por otra parte seguirá dando guerra para hacerse con el puesto de titular.

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GR7222. MONTERREY (MÉXICO), 21/06/2026.- Zion Suzuki portero de Japón da indicaciones este sábado, durante un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Túnez y Japón en el estadio BBVA en Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra / Miguel Sierra / EFE

El traspaso de Suzuki todavía no es oficial, pero está cerca de cerrarse por alrededor de 30 millones de euros, lo que permitirá a Luis Enrique contar con uno de los porteros que mejor sensación dejaron en el Mundial. De hecho, Dimitrievski, lo tenía muy claro.