La nueva vida europea del ex del Valencia CF Baptiste Santamaría: titular y eliminatoria superada

El exjugador del Valencia CF Baptiste Santamaria ha iniciado con éxito su nueva aventura en el fútbol griego. El centrocampista francés ha sido porotagonista en la clasificación del PAOK de Salónica para la tercera ronda previa de la UEFA Europa League, después de eliminar al Dinamo de Kiev con un contundente 5-2 en el global de la eliminatoria.

El conjunto entrenado por Alessio Lisci, que ya había dado un paso importante con el triunfo por 2-3 en el encuentro de ida con golazo de Santamaría, terminó de sellar el pase ante su afición gracias a una victoria por 2-0 en el partido de vuelta. El exvalencianista fue titular en los dos encuentros en un doble pivote junto a Christos Zafeiris.

El siguiente desafío para el PAOK será el Anderlecht, al que se medirá los días 6 y 13 de agosto. En caso de superar al equipo belga, Santamaria y sus compañeros aún deberán afrontar una ronda más antes de conseguir el billete para la fase de grupos de la UEFA Europa League.

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Descarte

El exjugador del Valencia CF no tenía sitio en el conjunto de Mestalla, apenas jugó en toda la segunda vuelta de la temporada pasada y su nombre estaba marcado en rojo en la operación salida valencianista.