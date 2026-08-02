Mikelbrencis, objetivo del Valencia CF para el lateral derecho, a un paso de unirse a Santamaría y Alessio Lisci

El Valencia CF suma y sigue en el mercado de fichajes. Mikelbrencis ha sido uno de los nombres que estaban apuntados en rojo en una lista en la que nunca ocupó las primeras posiciones, pero en la que ha llegado a estar muy arriba mientras el Plan A, B o incluso C se perdían por el camino. William Mikelbrencis, lateral derecho del Hamburgo, está muy cerca de firmar por el PAOK y aunque no es oficial, el futbolista francés lo tiene prácticamente hecho si el Valencia CF no hace un 'arreón' de última hora. En manos del cuadro de Mestalla está cambiar la opinión del jugador y del Hamburgo.

Meunier ya es oficial y explica por qué fichó por el Sunderland... dejando plantado al Valencia CF / Sunderland AFC

El verano del Valencia CF da para escribir un libro solo con la posición del lateral derecho. Desde que Meunier dijo que no cuando esa misma semana se le esperaba por Valencia CF para pasar revisión médica y firmar el contrato de una temporada más una opcional todo ha ido saliendo cruz. El primero en escaparse después del ahora futbolista del Sunderland fue Andrés García. Un prodigio que no tiene techo y que habría llegado en calidad de cedido, pero que habría sumado en el rendimiento inmediato. Ahora Bordalás le disfrutará en Getafe y el Valencia CF lo verá como rival en LaLiga española.

Desde entonces son muchos los futbolistas que ha tocado el Valencia. Chirino, Mikelbrencis, Arnau, Ehizibue... Incluso se ha mirado a más futbolistas de Segunda División en busca de alguna ganga, pero la realidad es que hasta LaLiga Hypermotion tiene en estos momentos precios prohibitivos. El principal problema además es que el resto de clubes saben de las urgencias del Valencia CF a falta de dos semanas para empezar LaLiga y están esperando con la escopeta cargada. Otra clase magistral de cómo gestionar el mercado.

Las opciones en pretemporada

Hasta la fecha, el Valencia CF ha ido probando distintas alternativas mientras no llega ese lateral derecho. El último titular en el amistoso contra el Stoke City fue Monferrer. El lateral del Mestalla se anotó un gol en propia, pero eso fue simplemente una anécdota, porque estuvo a buen nivel y dejó claro que puede incluso ofrecer mejores garantías que Foulquier, quien ni está ni se le espera. Gamón es otro que ha actuado en esa posición en pretemporada y que también ha ofrecido una buena cara, sobre todo en ataque.

Noticias relacionadas

Por su parte, Rubo Iranzo también ha actuado ahí pero unos problemas físicos le impidieron demostrar que también está preparado para actuar en esa posición cuando se le necesite. En definitiva, opciones de la casa hay para actuar como soluciones de emergencia y además de garantías, pero el problema sigue siendo que el club no ha cerrado una opción A que no coloque toda la presión a un jugador que todavía no tiene experiencia acumulada y que no le va a brindar un contexto idóneo para explotar. Por todo eso, el Valencia CF está obligado en los próximos días a acertar con el lateral derecho, una operación que será más cara de lo esperado hace un mes, pero que no permite rebajas. Toca dar en el clavo sí o sí.