El Atlético de Madrid presume de Kang In Lee: primeras imágenes del ex del Valencia

El Atlético de Madrid ya presume de Kang In Lee. El internacional surcoreano ha posado por primera vez con las diferentes equipaciones del conjunto rojiblanco, desde la clásica camiseta rojiblanca hasta la segunda equipación negra con detalles en amarillo fluorescente. Las imágenes del ex del Valencia han disparado la expectación entre los aficionados, que ven en el talentoso futbolista asiático a uno de los refuerzos llamados a marcar diferencias en el proyecto de Diego Simeone.

Kang In Lee hereda el dorsal 7 de Griezmann

Aunque en el Paris Saint-Germain no fue un indiscutible durante toda la temporada, Kang In Lee desempeñó un papel importante dentro de la rotación del vigente bicampeón de la UEFA Champions League. Además, el futbolista formado en la cantera del Valencia también fue protagonista en la conquista de la Supercopa de Europa del conjunto parisino, confirmando su crecimiento en la élite del fútbol europeo antes de dar el salto al Atlético de Madrid.

Kang In Lee ya conoce el dorsal que lucirá en el Atlético de Madrid. / ATM

El centrocampista ofensivo recogerá un testigo de enorme responsabilidad al vestir el dorsal 7, número que deja libre Antoine Griezmann tras convertirse en una leyenda del club. Aunque sus características son diferentes, Kang In Lee destaca por su visión de juego, su capacidad para asociarse entre líneas y una zurda de enorme calidad. El surcoreano afronta el desafío de convertirse en el organizador del juego rojiblanco y de conectar el centro del campo con el ataque, una faceta que el Atlético llevaba tiempo buscando reforzar.

Noticias relacionadas

El Atlético de Madrid presume de Kang In Lee / ATM

Más allá de lo estrictamente deportivo, la llegada de Kang In Lee ha supuesto un importante impulso mediático para el Atlético de Madrid. La repercusión internacional del fichaje ha multiplicado el interés por el club, especialmente en el mercado asiático, mientras que entre la afición colchonera la ilusión es evidente. Las primeras imágenes del ex del Valencia con la camiseta rojiblanca no han hecho más que confirmar que el internacional surcoreano es una de las grandes atracciones del nuevo proyecto atlético.