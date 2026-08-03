El aviso que manda el Valencia a sus abonados
El club enviará el nuevo carné físico a los socios abonados en los próximos días y ya permite descargar el abono digital desde el Portal del Socio
El Valencia CF ha presentado el abono conmemorativo de la temporada 2026-27 con motivo de la despedida del Camp de Mestalla. Bajo el lema ‘Mestalla és etern’, el club ha diseñado un carné con una imagen exclusiva para recordar la última campaña del primer equipo en el estadio antes del traslado al Nou Mestalla.
El abono físico ya está siendo enviado a los domicilios de los socios abonados, utilizando la dirección que figura en el Portal del Socio. La entidad ha informado de que los carnés irán llegando de forma progresiva a los buzones durante los próximos días.
Disponible también en formato digital
Mientras reciben el carné físico, los abonados pueden descargar el abono digital desde el Portal del Socio en formato Passbook para llevarlo en el teléfono móvil y acceder al estadio desde el primer partido de la temporada. Con esta opción, los socios disponen de su abono antes de la llegada del soporte físico.
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