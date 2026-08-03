Danjuma se hace hueco en el Valencia CF a base de goles

Arnaut Danjuma ha sido el futbolista de la plantilla del Valencia CF que más reforzado ha salido del 'stage' de Inglaterra. El neerlandés ha regresado de tierras británicas convertido en el '9' goleador de Carlos Corberán. El futbolista, en la rampa de salida, se ha hecho hueco en el equipo a base de goles: los dos de la victoria (1-2) contra el Derbi County y el del empate (1-1) frente al Stoke City. Dos partidos, tres goles y, lo que es más importante, una titularidad por delante de Hugo Duro (Umar Sadiq tenía molestias físicas) en la prueba de momento más seria del verano. El jugador ha hablado en el campo y se ha recuperado a sí mismo para la causa dejando claro que se resiste a salir. El mercado siempre tiene la última palabra, pero la realidad es que ahora mismo está más dentro que fuera del Valencia CF.

Y es que Danjuma de '9' se ha convertido para sorpresa de muchos (también de puertas para adentro) en una de las mejores noticias de la gira británica. El neerlandés, sin protagonismo en la banda, se siente cómodo en esa demarcación con libertad de movimientos y sin tanto compromiso defensivo. Es su gran oportunidad y el jugador lo sabe. "Mis mejores años fueron de delantero, donde me siento cómodo. Puedo jugar como extremo pero también me siento cómodo como delantero. Jugamos con más espacios pero hay que correr más. Puedo jugar donde me pidan", decía.

Más allá de posiciones, el jugador ha demostrado que si está enchufado puede ser un jugador muy aprovechable en punta de ataque. Condiciones no le faltan. Su problema es el de siempre: la falta de continuidad en su juego. ¿Será capaz Corberán de rehabilitarlo? Los precedentes no son optimistas. El futbolista vive desde hace tiempo en un bucle de falsas expectativas que casi siempre han acabado convertidas en problema como sucedió en el Villarreal, Tottenham, Everton, Girona o el propio Valencia la temporada pasada.

El jugador quiere cambiar la cosas. Así lo está demostrando en el campo. El neerlandés se siente jugador del Valencia y está "focalizado" en la temporada. "De momento soy jugador del Valencia. Estoy trabajando aquí. El año pasado fue duro para nosotros porque tenemos más para dar. Esta temporada puede ser muy buena para todos", aseguró al final del partido contra el Stoke City.

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Solo piensa en el Valencia

Lo cierto es que Danjuma, con contrato todavía en el Valencia hasta junio de 2028, siempre ha hablado en clave Valencia respecto a la temporada 26/27. A finales de mayo ya publicó un mensaje a través de las redes sociales donde expresaba su voluntad de revertir su situación. Esta temporada, sin duda, no ha estado a la altura de lo que vosotros merecéis, y eso me deja con una promesa: volveremos más fuertes, trabajaremos aún más y daremos todavía más la próxima temporada para llevar a este club hermoso, junto a su increíble afición, al lugar que merece".