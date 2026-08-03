El Valencia-Barça en Mestalla ya tiene fecha y hora confirmada…con polémica y malestar entre los aficionados
Ambos equipos se enfrentarán en la cuarta jornada de liga el domingo 6 de septiembre a las 16:15 de la tarde
LaLiga empieza en poco más de una semana y ya se conocen los horarios de las primeras jornadas. Hace escasos minutos ha sido anunciado el del Valencia CF - FC Barcelona, correspondiente a la jornada 4. En un principio, el encuentro se disputará el domingo 6 de septiembre a las 16:15 horas. La decisión ha desatado el enfado de los aficionados, que ya han empezado a quejarse a través de las redes sociales porque en esas fechas las temperaturas en Valencia siguen siendo muy altas.
Así fueron las temperaturas ese mismo día hace un año
Por poner un ejemplo de las condiciones meteorológicas en las que se podría disputar el partido, el 6 de septiembre de 2025 registró una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 22. Cabe destacar que la máxima se alcanzó alrededor de las 16:30 horas, por lo que coincidiría prácticamente con el inicio del encuentro. El calor y la elevada humedad, con una media del 79,64 % durante todo el mes, podrían llevar a que LaLiga se deba plantear un cambio de horario.
Muchas aficiones muestran su disconformidad
El horario del partido del Valencia CF no ha sido la única decisión controvertida de esta jornada. El encuentro entre el Getafe CF y el RC Celta se disputará el lunes 7 de septiembre a las 19:00 horas, lo que ha despertado la indignación entre los aficionados de ambos equipos. Los partidos en días laborables siempre son incómodos para las personas que acuden al estadio y, por eso, habitualmente se programan a las 21:00 horas para facilitar una mayor asistencia. En este caso, sin embargo, se jugará a media tarde, cuando mucha gente todavía está trabajando.
El horario del partido entre el Málaga CF y el Levante UD, fijado para las 18:30 horas, también ha recibido críticas por el mismo motivo que el del Valencia: las altas temperaturas. Otra temporada más, la planificación de horarios de LaLiga vuelve a generar polémica entre los aficionados, que consideran que estas decisiones perjudican tanto a los seguidores como a los propios futbolistas.
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