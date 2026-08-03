Horarios de las tres primeras jornadas de LaLiga del Valencia CF

¿Quieres saber cuándo juega el el Valencia CF los tres primeros partido de LaLiga en el mes de agosto? Los horarios de las tres primeras jornadas de la competición liguera esta temporada ya están claras. El conjunto valencianista tendrá que esperar para debutar en la competición a la segunda jornada, tras aplazarse el partido ante el Betis de la primera jornada en Mestalla con motivo del Mundial. Así pues, el primer encuentro para los de Carlos Corberán esta campaña será ante el Celta, también en el feudo valencianista.

El Real Betis solicitó el aplazamiento de su estreno liguero frente al Valencia CF en Mestalla. La norma contempla esta posibilidad cuando un club cuente con un futbolista clasificado para las semifinales del Mundial y en este caso, la presencia de Giovani Lo Celso con Argentina, abre la puerta a retrasar el encuentro de Mestalla. Detrás de esa petición también existen razones estrictamente deportivas que beneficiarían al conjunto verdiblanco. El técnico Manuel Pellegrini tiene así unos días más antes del inicio de la competición para completar la preparación de varios jugadores que no han podido realizar una pretemporada normal. También Carlos Corberán.

La intención es que la plantilla llegue al estreno de LALIGA con el máximo número de minutos posible, ajustando mecanismos y aumentando la intensidad de forma gradual. De hecho, una vez comience la competición, el calendario volverá a comprimirse con varios encuentros en pocos días, por lo que el club considera prioritario que el equipo llegue plenamente preparado al choque frente al Celta.

Este encuentro ante el Betis, pasa a disputarse después de la segunda jornada, el martes 25 de agosto a las 21:00 horas. Previamente el Valencia se medirá el Celta en Mestalla el sábado 22 de agosto a las 19:30 horas, mientras que cerrará el mes de agosto visitando en la tercera jornada al Deportivo de la Coruña el domingo 30 a las 19:30 horas.

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