Hugo Guillamón explica su salida del Valencia

El nombre de Hugo Guillamón vuelve a estar de actualidad. El futbolista formado en la cantera del Valencia inicia una nueva etapa en el Sporting de Gijón después de un recorrido que le ha llevado, en apenas cuatro años, de disputar el Mundial de Qatar 2022 con la selección española a asumir el desafío de liderar a un histórico del fútbol español en Segunda División. En una entrevista concedida a nivel nacional en El Larguero de la Cadena SER, el defensa repasó su salida del conjunto valencianista, explicó cómo se gestó su fichaje por el Sporting y dejó claro que llega con la ambición de luchar por el ascenso.

Hugo Guillamón habla de su paso por Catar con la Selección / sd

El central aseguró que la apuesta del Sporting fue determinante para aceptar la propuesta. “Desde el inicio de verano empezamos a hablar, pero en estas últimas semanas se aceleró todo. Me explicaron el proyecto y la idea que querían de mí. Es bueno que antes de llegar conozcas dónde vas, he crecido viendo al club jugando en Primera. El objetivo es pelear por el ascenso y esperemos que sea un gran año”. Además, destacó el recibimiento que ha encontrado en Gijón desde su llegada: “Estoy muy feliz por todo el apoyo que me han dado tanto en mi llegada como antes de venir”.

El Valencia, el Mundial y la pérdida de protagonismo

Guillamón también hizo balance de los últimos años de su carrera, marcados por un cambio radical tras regresar del Mundial de Qatar. El defensa reconoció que nunca consiguió recuperar el protagonismo que había tenido anteriormente en el Valencia y que esa situación terminó precipitando su salida. “Volví del Mundial y con el Valencia fue un año difícil. Empecé a perder protagonismo, no encontraba mi sitio. Al año siguiente tampoco tuve los minutos que quería y a partir de ahí tanto el club como yo decidimos que lo mejor era buscar una salida. El club creía que no encajaba en ese perfil y yo quería salir porque quería jugar más y sentirme protagonista”.

Hugo Guillamón celebra su gol contra el Barcelona / JM López

Antes de aterrizar en Gijón, el futbolista vivió una experiencia en el Hajduk Split que considera muy enriquecedora. “Ha sido una buena experiencia. Había posibilidades de quedarme en España, pero sentía que era el momento de salir de LaLiga y probar una experiencia nueva en otro país. Me ha servido para crecer tanto deportivamente como personalmente. He estado bien aunque he echado de menos a mi familia y a mis amigos”. Pese a la distancia, nunca dejó de seguir la actualidad valencianista. “He seguido al Valencia sobre todo, he visto casi todos los partidos. Es un club muy grande y la exigencia es máxima. Este año han sufrido un montón, especialmente al principio, pero al final casi se meten en Europa. Los veía como aficionado, para apoyarlos. Me he criado ahí y voy a ser del Valencia toda la vida”.

El reto de devolver al Sporting a Primera

Con la experiencia acumulada durante los últimos años, Guillamón afronta una nueva etapa convencido de que el Sporting puede pelear por regresar a la élite del fútbol español. El defensa considera que la dimensión del club y el respaldo de la afición obligan a aspirar a cotas altas. “Son muchos años en Segunda para un club como el Sporting. La gente en esta ciudad vive mucho el fútbol. Pelear por ese ascenso es un reto tanto personal como colectivo”.

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Por último, quiso dirigirse directamente a la afición rojiblanca, a la que pidió respaldo durante una temporada que se presenta exigente. “Va a ser un año largo. Pido que nos apoyen. Por lo que me han contado y por lo que he podido ver, son una afición muy grande y que sienten mucho el club. Vamos a pelear por darles un buen año y conseguir el objetivo”. El exjugador del Valencia inicia así una nueva oportunidad para relanzar una carrera que, tras disputar un Mundial con España, busca recuperar el protagonismo perdido y volver a sentirse importante sobre el terreno de juego.