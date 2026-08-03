El Newcastle ficha a un portero antes de medirse al Valencia CF en el Trofeo Taronja

El Newcastle sigue reforzando la portería y es que tras fichar a Jaouen por unos 21 millones de euros del Stade de Reims, ahora, ha fichado a Lukáš Horníček, ex del Sporting de Braga. Será el rival del Valencia en el Trofeo Taronja, un equipo de identidad visitará Mestalla el sábado 8 de agosto a las 21:00 horas.

Lukáš Horníček / Newcastle

El club inglés no ha requido revelar la cifra del traspaso del guardameta checo. Lukáš se convierte en la quinta incorporación de los ‘Magpies’ este verano, tras las llegadas de Ewen Jaouen, Bazoumana Touré, Sean Steur y Aladji Bamba. Además, el portero ya ha hablado para los medios de comunicación del club: “los últimos días han sido una montaña rusa de emociones desde que supe del traspaso; ahora estoy muy feliz de estar aquí".

También ha querido hablar sobre su nueva afición: "desde el primer momento en que llegué, recibí una bienvenida fantástica y sentí realmente la calidez del club.

Habrá que ver si será titular en el penúltimo partido del Valencia, ya que desde el club se trabaja con cerrar un último amistoso antes del arranque liguero ante el Celta de Vigo el sábado 22 de agosto a las 19:30 horas.

Trayectoria

Se formó en las categorías inferiores del FK Pardubice y, en 2019, se incorporó al Sporting Braga en calidad de cedido. Un año después, el club portugués hizo efectiva su compra, donde continuó su progresión en el equipo sub-23 y en el Braga B.

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Debutó con el primer equipo en 2021 y, con el paso de las temporadas, se consolidó en la portería del equipo portugués, pero esta última campaña ha perdido protagonismo. Sus buenas actuaciones también le permitieron debutar con la selección absoluta de la República Checa.