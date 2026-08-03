Estos son los precios de las entradas del Trofeo Taronja: fecha, hora y ventajas para socios

¿Quieres ver el primer partido del Valencia CF en Mestalla esta temporada? El conjunto valencianista disputará el sábado 8 de agosto, a las 21:00 horas la edición 54ª del Trofeu Taronja, que contará con el Newcastle United FC como rival invitado. Será la puesta de largo de los de Carlos Corberán para poner el broche final a la pretemporada, a falta de confirmación de un nuevo amistoso al retrasarse el inicio de la competición para los valencianistas, y la presentación ante la afición de las nuevas incorporaciones a la plantilla.

Las entradas siguen a la venta y puedes adquirirlas a través de la APP y web del Valencia CF. El club da ventajas a los Socio VCF o Socio VCF Abonado, ya que tienen precio reducido en la compra de hasta 2 entradas. Los precios de las mismas, para el público en general, van desde los 17 euros de la entrada más barata, a los 45 euros, en Tribuna Central, localidad más cara.

Estos son los precios de las entradas

Tribuna Central: Socio VCF 30€ | Público 45€

Tribuna Preferente: Socio VCF 25€ | Público 40€

Tribuna Baja: Socio VCF 20€ | Público 35€

Tribuna Lateral: Socio VCF 20€ | Público 35€

Anfiteatro Central: Socio VCF 18€ | Público 30€

Anfiteatro Lateral y Alto: Socio VCF 18€ | Público 30€

Cubierta 1-8-9-10: Socio VCF 15€ | Público 25€

Cubierta 5-6: Socio VCF 15€ | Público 25€

Cubierta 4 y 7: Socio VCF 15€ | Público 25€

Grada Central 16-17: Socio VCF 15€ | Público 25€

Grada Central 15-18: Socio VCF 15€ | Público 25€

Sillas Gol: Socio VCF 15€ | Público 25€

Descubierta 1-8-9-10: Socio VCF 12€ | Público 22€

Descubierta 5-6: Socio VCF 12€ | Público 22€

Descubierta 4 y 7: Socio VCF 12€ | Público 22€

Grada Alta Descubierta 28-29: Socio VCF 12€ | Público 22€

Grada Alta Descubierta 27 y 30: Socio VCF 12€ | Público 22€

Grada Alta Cubierta 28-29: Socio VCF 12€ | Público 22€

Grada Alta Cubierta 27 y 30: Socio VCF 12€ | Público 22€

Sillas Gol Alto: Socio VCF 12€ | Público 22€

Gol Gran: Socio VCF 10€ | Público 17€

Grada de la Mar: Socio VCF 10€ | Público 17€

Gol Gran Alto: Socio VCF 10€ | Público 17€

Gol Xicotet Bajo: Socio VCF 10€ | Público 17€

Gol Xicotet Alto: Socio VCF 10€ | Público 17€

Precio de las entradas del Trofeu Taronja ante el Newcastle United FC / VCF

El rival: Newcastle United FC

El conjunto inglés, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol europeo, visitará Mestalla para participar en una cita histórica que cada verano reúne al valencianismo y sirve como presentación del equipo antes del inicio oficial de la temporada.

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El Newcastle United FC llega a Valencia avalado por una destacada trayectoria en el fútbol inglés y europeo. ‘Las Urracas’, campeones en cuatro ocasiones de la máxima categoría inglesa y ganadores de seis FA Cup, entre otros, se han consolidado en los últimos años como uno de los equipos más competitivos de la Premier League.