Primera declaración de Ferran Torres ante el interés del PSG

Ferran Torres continúa siendo, dos semanas después, protagonista en el panorama futbolístico. Tan solo dos semanas después de marcar el gol de su vida, el futbolista de Foios disfruta de sus vacaciones con su futuro en el aire. Su contrato con el FC Barcelona tiene vigencia hasta 2027. Sin embargo, los movimientos del mercado estival sitúan al delantero valenciano en el centro de todas las miradas por el interés del PSG de Luis Enrique.

El canterano ché ha salido al paso de las informaciones con un mensaje contundente que hace aumentar más las expectativas sobre una nueva aventura en su carrera profesional. “Tengo contrato con el Barça, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando a tomar la decisión correcta. ¿Hay un club de mis sueños? Sí, quiero ser feliz”, ha comentado para la televisión americana.

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Ferran Torres, con la Copa del Mundo conquistada en la final frente a Argentina. / EFE

A la espera de ofertas

De momento, Ferran Torres sigue siendo jugador del FC Barcelona, pero está por ver si desde París toman la decisión de apostar por el valenciano en forma de oferta. Aunque el Barça no descarta su continuidad, ya se ha movido en el mercado firmando futbolistas de perfil ofensivo. En cualquier caso, la última decisión la tiene el jugador.