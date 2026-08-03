Rafa Mir pone rumbo a Grecia y jugará junto a Uroš Račić

Rafa Mir ya ha emprendido viaje hacia Grecia para convertirse en nuevo futbolista del Aris de Salónica. El delantero murciano ha volado este lunes desde Palma de Mallorca con destino a Atenas y, posteriormente, pondrá rumbo a Salónica para completar el reconocimiento médico y firmar su incorporación al conjunto heleno. La operación se cerrará mediante una cesión desde el Sevilla FC.

El exjugador del Valencia CF iniciará así una nueva etapa en el fútbol griego, donde jugará con Uroš Račić. El centrocampista serbio, que defendió la camiseta valencianista entre 2018 y 2023, milita actualmente en el Aris y será uno de sus nuevos compañeros de vestuario. No llegaron a coincidir durante ninguna temporada en Mestalla y ahora sí compartirán equipo en la Superliga griega.

Un nuevo destino tras meses muy complicados

La salida de Rafa Mir llega después de unos meses especialmente delicados. El delantero se encontraba entrenándose en solitario mientras resolvía su futuro, al margen de la dinámica del primer equipo, después de quedar fuera de los planes deportivos del Sevilla.

Además, su situación ha estado marcada por el procedimiento judicial derivado de su condena, recurrida por su defensa y todavía no firme. En los últimos días recibió autorización para fijar su residencia en Grecia, aunque deberá comparecer periódicamente en el consulado español de Salónica mientras continúa la tramitación del recurso.

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Con este movimiento, Rafa Mir buscará relanzar una carrera que ha atravesado uno de los momentos más difíciles de su trayectoria. El Aris de Salónica le brinda una oportunidad para recuperar protagonismo y volver a sentirse importante, en un proyecto donde compartirá vestuario con el exvalencianista Uroš Račić y competirá por hacerse un hueco en el fútbol griego.