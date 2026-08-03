Valencia CF-Newcastle United FC: Horario y dónde ver por televisión y online

El Valencia CF tiene un nuevo partido de pretemporada este sábado 8 de agosto, además no se trata de un partido más sino la presentación en Mestalla del equipo, a falta ya de pocas semanas para que arraque la nueva temporada. El conjunto valencianista recibe a partir de las 21:00 horas al Newcastle United FC como rival invitado en la 54ª edición del Trofeu Taronja. Una cita especial para la afición valencianista que supone además la prueba practicamente definitiva de la pretemporada para el Valencia CF y que permite disfrutar de una de las citas más representativas del calendario valencianista. Siempre es el partido más esperado para los aficionados de ver a los nuevos jugadores del equipo, en este caso Ryunosuke Sato, Justin De Haas y Aliou Dieng.

Después del empate (1-1) frente al Stoke City, los Carlos Corberán han regresado ya a València para seguir trabajando en la fase final de la pretemporada desde la ciudad deportiva de Paterna. El técnico todavía tiene margen para pulir al equipo que debutará en LaLiga ante el Celta en Mestalla el sábado 22 de agosto.

El rival: Newcastle United FC

El conjunto inglés, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol europeo, visitará Mestalla para participar en una cita histórica que cada verano reúne al valencianismo y sirve como presentación del equipo antes del inicio oficial de la temporada.

El Newcastle United FC llega a Valencia avalado por una destacada trayectoria en el fútbol inglés y europeo. ‘Las Urracas’, campeones en cuatro ocasiones de la máxima categoría inglesa y ganadores de seis FA Cup, entre otros, se han consolidado en los últimos años como uno de los equipos más competitivos de la Premier League.

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El estadio de Mestalla vivirá una nueva edición del Trofeo Taronja. / VCF Media

Horario y dónde ver el partido

El choque ante el Newcastle United FC se disputará este sábado 8 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio de Mestalla con las cámaras de À Punt en directo, que ha vuelto a ser este pretemporada la televisión oficial del Valencia CF. Radiotelevisión Valenciana ha preparado una cobertura especial para estos duelos que contarán con el ex capitán del Valencia CF Fernando Gómez Colomer como comentarista de excepción. También puedes seguir los comentarios del partido a través de la web de Superdeporte.