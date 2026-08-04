La salida de Almeida del Valencia CF se calienta: esta es su preferencia

Por segundo verano consecutivo, el Valencia CF espera que André Almeida acepte una propuesta para salir del equipo. El año pasado se cayó la opcíón de ir a Turquía ante su negativa de firmar por el Trabzonspor y en este el club de Mestalla quiere que se decida por el Swansea City, dejando una vez más la pelota en el tejado del futbolista.

Aceptar la propuesta del equipo galés supone dar un paso a una categoría inferior como es la Championship (segunda división inglesa), por lo que aunque tiene un potencial económico importante, para el luso es aceptar el reto de que este paso atrás sea dar dos adelante en el futuro.

André Almeida con el Valencia CF / Valencia CF

Prefiere salir cedido, pero no descarta nada

Almeida, que no lo acababa de ver claro cuando llegó la oferta, estaría más convencido de irse, pero según el periodista Germán Muñoz lo haría con la condición de irse cedido en lugar de traspasado para revalorizarse y poder decidir el próximo verano. No obstante, no descarta ningún escenario a pesar de su preferencia.

El Valencia lo quería sacar en forma de traspaso para ingresar dinero y atacar otras operaciones, ya que cedido solo liberaría el espacio de su ficha para hacer contrataciones y está por ver si decide ceder a esa petición del luso y darse la oportunidad de revalorizar al jugador o si sigue explorando vías para sacarlo de manera definitiva.