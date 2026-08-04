Corberán se queda sin toda su banda derecha del Valencia CF: de Meunier-Rioja a la nada sin fichajes

Hace apenas tres semanas, Carlos Corberán dibujaba una banda derecha con nombres y apellidos. El técnico del Valencia CF proyectaba un costado derecho formado por Thomas Meunier en el lateral y Luis Rioja o un fichaje contrastado en un extremo. Ese plan ha saltado por los aires. No tiene a ninguno.

El primero en caerse fue Thomas Meunier. Corberan y Ron Gourlay contaban con el internacional belga después de llegar a un acuerdo verbal con el futbolista. De nada sirvió. El jugador tomó una decisión tras su eliminación del Mundial y acabó aceptando la oferta del Sunderland con mejor proyecto deportivo y mejores condiciones económicas.

Sin Meunier

El "no" de Meunier provocó que el Valencia CF entrara en estado de 'shock' y obligó al club a peinar el mercado en busca de un sustituto. La lista cada día es más larga: Andrés García, Toljan, Mikelbrencis, Ehizibue y los mejores colocados ahora Chrino y Arnau. Sin ninguno de ellos en plantilla, Corberán se ha visto obligado a echar mano de la Academia con Gamón y Monferrer. Uno de los dos será el elegido para el Taronja.

Sin Rioja

Al contratiempo del lateral derecho se ha sumado ahora la lesión de Luis Rioja. El sevillano sufre una rotura en la musculatura de su cuádriceps derecho sufrida durante el partido amistoso frente al Stoke City. El extremo, llamado a ser importante en el equipo, no llegará a tiempo al debut contra el Celta, lo que deja a Corberán sin el futbolista que debía aportar profundidad, desborde y experiencia en el carril derecho. Con Diego López también en la enfermería, las dos alternativas naturales son devolver a Danjuma a la banda o apostar por el canterano David Otorbi.

Sin fichajes

Corberán está obligado a mover fichas en el extremo porque el refuerzo para esa posición ofensiva continúa sin llegar. El Valencia sigue trabajando en la incorporación de un extremo (Largie Ramazani es el preferido), pero el acuerdo está lejano y el entrenador continúa esperando una pieza clave para completar su idea de juego. La prioridad en el mercado hasta hoy era el lateral derecho. Desde ahora también es el extremo.

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Sin banda

El resultado es que, apenas veinte días después de diseñar su once ideal, Corberán se ha quedado sin ninguno de los futbolistas que imaginaba para ocupar toda la banda derecha. Una situación que obliga al técnico a buscar soluciones de urgencia, ya sea recolocando jugadores (Danjuma), dando oportunidades a futbolistas del filial (Gamón o Monferrer) o esperando que el mercado ofrezca las respuestas (Ramazani) que todavía no han llegado.