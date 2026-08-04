Un equipo de Europa League puja por Koba Koindredi, exjugador del Valencia CF

El 'culebrón Koba Koindredi' podría acabar en los próximos días. El ex del Valencia CF, que fue apartado por el Sporting de Portugal después de que el Basel no ejerciese la opción de compra de cuatro millones de euros, bajando a entrenar con el filial, cuenta con el interés en firme de un equipo que está jugando la fase previa de la UEFA Europa League.

Según recoge el rotativo portugués 'O Jogo', el centrocampista francés tiene una propuesta para marcharse al Pafos de la liga de Chipre. El club jugó la Champions League la pasada temporada y quiere hacer un buen papel un año más en competición europea.

Koba Koindredi con la camiseta del Basilea. / Instagram Koba Koindredi

Liga doméstica de menor nivel

Está por ver, en todo caso, si Koba quiere jugar en el Pafos, ya que la competición doméstica es de un nivel mucho más bajo que el campeonato portugués, o si espera más semanas de mercado hasta recibir una propuesta que le encaje mejor y le permita seguir en una liga principal.