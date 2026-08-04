Un error de Otamendi puede costarle el puesto al Chacho Coudet

Nueva derrota de River Plate, esta vez ante Rosario Central en la tercera jornada de Liga. Los de Coudet, todavía no conocen la victoria y es que ya han encadenado tres derrotas consecutIvas más el encuentro de Copa Argentina. Una situación que deja al entrenador argentino muy tocado y en la cuerda floja.

En el encuentro de ayer, uno de los protagonistas de forma negatica fue Nicolás Otamendi, excentral del Valencia. Un error en la marca con el delantero hizo que, estirase el pie para encajar un gol en su propia portería que le costó la derrota. El que también tuvo minutos fue Lucas Beltrán que salío al terreno de juego en el minuto 63.

Además, el conjunto millonario todavía no ha podido anotar en la presente competición. Otamendi, que tras perder el Mundial ante España, no tuvo vacaciones y se incorporó inmeditamente con su equipo, ya que comenzaba la temporada en Argentina. Debutó con su nuevo equipo el pasado 26 de julio ante Barracas Central.

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Otamendi / Otamendi

Por otro lado, está la figura de Coudet, exentrenador de equipos como Deportivo Alvés y Celta de Vigo. Está viviendo uno de sus peores momento desde que llegó. Hay que recordar que abandonó el club babazorro a mitad de temporada, concretamente en marzo para volar hasta su casa y, ahora, está viviendo una situación límite. Los próximos partidos pueden ser claves para su continuidad.