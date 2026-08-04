El ex del Valencia CF Yarek Gasiorowski deja escapar su primer título de la temporada con el PSV

La temporada 2026-27 no ha comenzado de la mejor manera para Yarek Gasiorowski. El central formado en la cantera del Valencia CF se quedó a las puertas de conquistar su primer trofeo con el PSV Eindhoven después de que el conjunto neerlandés cayera con contundencia (0-4) frente al AZ Alkmaar en la Supercopa de los Países Bajos, disputada en el Philips Stadion.

El defensa valenciano fue titular y completó los 90 minutos, aunque poco pudo hacer para evitar la derrota de un PSV que vio cómo el encuentro se complicaba muy pronto. En el minuto 9, Joey Veerman fue expulsado con tarjeta roja directa tras impactar con el pie en el rostro de Mexx Meerdink durante una disputa por el balón en el centro del campo, dejando a su equipo con un jugador menos durante prácticamente todo el partido.

Yarek Gasiorowski en su debut con el PSV / Instagram

El AZ Alkmaar aprovechó la superioridad numérica para imponer su dominio y sentenciar el choque con los tantos de Mexx Meerdink (25'), el brasileño Weslley Patati (51'), Elijah Dijkstra (58') y Ro-Zangelo Daal, que cerró la goleada desde el punto de penalti en el minuto 66.

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La segunda del AZ

Con este triunfo, el conjunto de Alkmaar conquista la Supercopa neerlandesa por segunda vez en su historia, después de la obtenida en 2009. Además, el técnico Leeroy Echteld suma su segundo título al frente del equipo, vigente campeón de la Copa, mientras que el PSV, defensor del campeonato de Liga, arranca el curso con un serio revés. En las filas del AZ también fue protagonista el mexicano Mateo Chávez, que salió de inicio y disputó 71 minutos antes de ser sustituido por Mees de Wit.