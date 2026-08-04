Justin Kluivert participa en la ‘paliza’ del verano: doblete en el 10-1 del Bournemouth al Genoa

Justin Kluivert ha vuelto a dejar su sello en la pretemporada del Bournemouth. El exfutbolista del Valencia fue uno de los protagonistas de la espectacular goleada por 10-1 frente al Genoa, un resultado que ya ha sido catalogado como la gran “paliza” del verano. El internacional neerlandés firmó un doblete en un encuentro disputado en cuatro tiempos de 30 minutos y confirmó las buenas sensaciones de un Bournemouth que acumula 19 goles en sus tres primeros amistosos del verano.

Kluivert busca recuperar su mejor versión

Después de una temporada marcada por una grave lesión de rodilla que le hizo perderse 18 partidos, Kluivert quiere volver a ser decisivo. Los problemas físicos impidieron que brillara con continuidad el pasado curso, pero el atacante ya demostró de lo que es capaz en la campaña 2024/25, cuando firmó unos excelentes números con 12 goles y seis asistencias en la Premier League. Su actuación ante el Genoa, con dos tantos, invita al optimismo de cara al inicio de la temporada oficial.

Kluivert celebrando un gol / sd

Del cariño de Mestalla al liderato ofensivo del Bournemouth

El hijo de Patrick Kluivert sigue guardando un lugar especial en el corazón de la afición valencianista. Durante la temporada 2022/23, en la que el Valencia luchó por evitar el descenso, el atacante neerlandés fue uno de los futbolistas más determinantes del equipo con ocho goles y tres asistencias entre LaLiga y la Copa del Rey, actuaciones que le permitieron ganarse el reconocimiento de Mestalla. Ahora, bajo las órdenes de Marco Rose, Kluivert aspira a convertirse nuevamente en una de las referencias ofensivas de un Bournemouth que parece haber encontrado una enorme facilidad para ver portería.

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Lino y Kluivert celebran un gol durante la temporada 2022-2023 / EFE

El conjunto inglés pasó por encima del Genoa con una goleada histórica, la segunda mayor de toda su historia, solo superada por el 11-0 logrado frente al Margate FC en la FA Cup de 1971. Hasta siete jugadores marcaron, con dobletes de Justin Kluivert, Enes Ünal y Alex Scott. El Bournemouth afrontará ahora dos exigentes compromisos de pretemporada frente al Real Betis y el Mainz antes del inicio de la Premier League, con Kluivert decidido a recuperar el protagonismo perdido por las lesiones