El mercado del Celta de Vigo avanza antes de enfrentarse al Valencia CF

Menos de tres semanas faltan para que el balón empiece a rodar en la última temporada en Mestalla. En el Valencia CF faltan muchos deberes por hacer en la presente ventana de traspasos y son muchas las incógnitas que envuelven el futuro próximo del equipo dirigido por Carlos Corberán. En las oficinas de la avenida Suecia siguen con varias operaciones pendientes, como es la posible salida de André Almeida o la más que necesaria incorporación de un lateral derecho de garantías. Sin embargo, la planificación deportiva ché contrasta de forma evidente con la de su primer rival en liga, el RC Celta de Vigo.

Vigo (Balaídos). Partido entre el Celta y el Sevilla, último de la Liga. / Marta G. Brea / FDV

En Balaídos repetirán participación en Europa League tras caer el pasado curso ante el Friburgo en cuartos de final. Desde entonces, el proyecto celeste sigue dando pasos en firme para una temporada que se presenta de forma ilusionante. El primer paso se produjo el pasado mes de abril, cuando la dirección viguesa renovó al artífice del proyecto. El técnico Claudio Giráldez amplió su vínculo con el banquillo celeste hasta junio de 2028. También, Iago Aspas anunció que se quedaría un año más ampliando su leyenda.

En el apartado de fichajes, el Celta anunció recientemente la llegada del central senegalés Abdoulaye Faye, procedente del Bayer Leverkusen. La incorporación del zaguero se une a las de Aleix Febas y Javi Galán a coste cero. El centrocampista llega a Balaídos tras una campaña exquisita con el Elche CF, siendo el faro que guiaba cada jugada del cuadro ilicitano. En Vigo se adelantaron a otros pretendientes de LaLiga para hacerse con sus servicios.

Por otra parte, la llegada de Javi Galán supondrá la segunda etapa del lateral pacense en Balaídos. El futbolista de 31 años ya militó entre 2021 y 2023 bajo las órdenes de Carlos Carvalhal y Eduardo Coudet, quien exprimió su mejor versión antes de recalar en el Atlético de Madrid. Tras dos temporadas defendiendo las camisetas de Real Sociedad y Osasuna, Galán volverá a vestir la celeste.

Otro de los objetivos a reforzar está en la portería, donde el elenco celeste tiene cerrada la incorporación de Altay Bayindir. El guardameta turco de 28 años procedente del Manchester United ha sido el elegido para disputarle la titularidad a Ionut Radu. Según ha comentado Marco Garcés, director de fútbol del Celta, “están muy optimistas con la posibilidad de cerrar su fichaje entre hoy y mañana”. Será la cuarta cara nueva para el puzle de Giráldez.

En cuanto a salidas, el Celta debe buscar destino a varios de sus futbolistas, especialmente a los que han regresado de cesión. Damián Rodríguez ha sido el primero en hacer las maletas rumbo al Cádiz CF. El canterano, que contribuyó la temporada pasada en el ascenso del Racing de Santander, vuelve a LaLiga Hypermotion para continuar con su formación en el Nuevo Mirandilla. Lo propio se quiere hacer con Carles Pérez y un reciente conocido por la afición valencianista, Unai Núñez. Ambos no cuentan para el club y, tras las cesiones a Aris de Salónica y Valencia CF respectivamente, tratarán de buscarles una salida.

Unai Núñez, defensa central, cedido por el Celta, que está dando un rendimiento notable / VCF Media

Otros futbolistas que han abandonado la entidad son Marc Vidal, Ristic, Aidoo, Cervi y Mingueza tras acabar contrato, mientras que Hugo Sotelo ha llegado al Levante UD para jugar en calidad de cedido bajo las órdenes de Luis Castro.

Hugo González, la gran incógnita

Una de las dudas que deben resolver es el caso de Hugo González. El canterano valencianista ha sido pieza clave para el ascenso del filial celeste. Sin embargo, deben decidir si forma parte de la primera plantilla o, si por el contrario, se mantiene en el Celta Fortuna liderando al equipo en Segunda División. La decisión que se tome será irreversible, dado que si Giráldez decide contar con él, no podrá volver con su actual equipo. El atacante ha dejado de ser Sub-23, por lo que no puede alternar entre ambas plantillas. Si da el salto al primer equipo, sería definitivo.

Hugo González en La Cerámica / LALIGA

La guinda del pastel

El Celta de Vigo sigue reforzando los cimientos para afrontar una temporada exigente en la que será el primer rival del Valencia CF. Sin embargo, esperan poder firmar un futbolista de ataque que complete una plantilla de muchos kilates. Hasta el momento, los nombres que suenan con más fuerza para reforzar la parcela ofensiva son Ilias Akhomach y Exequiel Zeballos, futbolista de Boca Juniors. Ambos cumplen con la polivalencia como principal cualidad, ya que se acoplan a las mil maravillas a ambas bandas.

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No obstante, el favorito entre la afición viguesa es Fer López. La temporada pasada regresó al club de sus amores para disputar, en calidad de cedido, el tramo final de temporada. El futbolista volvió a dejar destellos que enamoraban desde la cantera, pero ahora su regreso es más complicado. El atacante tiene varios pretendientes y el Wolverhampton buscaría una salida en forma de traspaso, por unas cifras difíciles de abordar en las oficinas de Balaídos.