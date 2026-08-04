Oficial: Rafa Mir nuevo jugador del Aris Thessaloniki

Rafa Mir continuará su andadura deportiva lejos de España, esta vez en Grecia, al Aris de Salónica. El futbolista que pertenecía al Sevilla, deja el club sin perdonar nada de su contrato. Su cesión en el Valencia y Elche fueron sus últimos coletazos en la Liga.

Rafa Mir / Aris FC

El conjunto hispalense llegó a un acuerdo con el Aris para una cesión. El club griego se hará cargo de prácticamente la mitad de su salario (40-45%) y el Sevilla el resto (55-60%).Transmiten desde el club que esto supone en lo que respecta al límite que el Sevilla libere entre 2M y 2,5M€, según Gonzalo Tortosa. El delantero ya está en Grecia tras recibir el OK judicial para vivir en el extranjero. Enb el club griego coincidirá con otro exvalencianista, Uros Racic

Además, su situación ha estado marcada por el procedimiento judicial derivado de su condena, recurrida por su defensa y todavía no firme. En los últimos días recibió autorización para fijar su residencia en Grecia, aunque deberá comparecer periódicamente en el consulado español de Salónica.

Además, el futbolista ya ha hablado para el medio de comunicación del club. "Estoy muy ilusionado por llegar al Aris y tengo muchas ganas de empezar a entrenar con mis nuevos compañeros. Tengo muchísimas ganas de trabajar junto a todos para que, junto con nuestra afición, logremos grandes cosas esta temporada.

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Por otro lado, ha querido dirigirse a su nueva afición: "quiero agradecer a los aficionados del Aris por el recibimiento en el aeropuerto y, en general, a toda la organización del club por la calurosa bienvenida que me han brindado. Voy a dar lo mejor de mí en el Aris y mi objetivo es marcar el mayor número posible de goles para contribuir a que alcancemos nuestras metas.No tengo nada más que añadir. Estoy deseando conocer a nuestra afición y jugar en nuestro estadio."