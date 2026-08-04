Parte médico del Valencia CF sobre la lesión de Luis Rioja
El extremo del Valencia CF se lesionó durante el amistoso frente al Stoke City y ya ha comenzado el tratamiento médico y de readaptación
Luis Rioja estará aproximadamente un mes de baja después de que las pruebas médicas confirmaran una lesión en la musculatura del cuádriceps derecho. El futbolista del Valencia CF sufrió la dolencia el pasado sábado durante el partido amistoso frente al Stoke City y ya ha iniciado el proceso de recuperación con el objetivo de regresar a los terrenos de juego lo antes posible.
El club ha informado de que el jugador seguirá tratamiento médico y un plan de readaptación, quedando pendiente de su evolución clínica antes de fijar su regreso a la competición. A continuación, el comunicado íntegro emitido por la entidad valencianista.
Comunicado íntegro del Valencia CF
“Tras las pruebas realizadas el jugador del Valencia CF, Luis Rioja, presenta una lesión de la musculatura de su cuádriceps derecho sufrida este sábado durante el partido amistoso frente al Stoke City.
El interior valencianista seguirá tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica.”
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