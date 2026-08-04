El Valencia CF reinscribe a Dimitrievski: estos son los 18 jugadores que completan la lista

Con el inicio de la liga a la vuelta de la esquina, los clubes comienzan a acelerar los procesos de inscripción de sus futbolistas. En el caso del Valencia CF, su estreno liguero se retrasa una semana tras el aplazamiento de su partido con el Real Betis. De este modo, no será hasta el día 22 de agosto cuando el club reciba en Mestalla al RC Celta de Vigo en la jornada 2.

En las oficinas de la avenida Suecia ya han reinscrito a Stole Dimitrievski, tal y como informó Mario Selma. El guardameta macedonio afronta su tercera temporada en Valencia, la segunda como portero titular. El futbolista, recién renovado hasta 2028, se destapó la pasada campaña siendo una pieza clave para el esquema de Corberán y volverá a ser un fijo bajo palos en la última temporada de Mestalla.

Dimitrievski posa para SUPER en el 'stage' de Girona. / Andrés García

Pese a no haber inscrito todavía a los nuevos fichajes, se espera que en los próximos días puedan aparecer en esa nómina las nuevas incorporaciones. Justin de Haas, Aliou Dieng y Ryunosuke Sato estarán listos para debutar.

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Lista de los 19 inscritos en el Valencia CF:

Cristian Rivero, Stole Dimitrievski, José Luis Gayà, Jesús Vázquez, José Copete, César Tárrega, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, Pepelu, Luis Rioja, Javi Guerra, Arnaut Danjuma, André Almeida, Filip Ugrinic, Sergi Tenés, Dani Raba, Hugo Duro, Umar Sadiq y Diego López.