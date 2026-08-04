Un valenciano y ex del Valencia CF, capitán del Colorado Rapids de la MLS

El defensa valenciano Loïc Williams ha empezado con muy buen pie su andadura en Estados Unidos. El jugador, natural de Burjassot, es titular indiscutible con los Colorado Rapids de la Major League Soccer (MLS) y ha completado los 90 minutos de los primeros tres partidos.

El futbolista de 24 años, que ha llegado al campeonato norteamericano traspasado procedente del Granada CF, se ha asentado en el once por la vía rápida con un físico imponente y mucha personalidad, hasta el punto de que ya es uno de los capitanes del equipo tras solo unos meses en la ciudad.

Loïc Williams marcó el gol de la victoria contra San Diego / Colorado Rapids

Dos victorias en tres partidos

Williams llevó el brazalete en el encuentro contra St. Louis City en el que actuó como lateral izquierdo, pero en los otros dos ha actuado como defensa central. El inicio liguero está siendo bueno por parte de a franquicia de Colorado con dos victorias (con portería a cero) y tan solo una derrota. Además, marcó el gol de la victoria contra San Diego en el último minuto.

El jugador de Burjassot pasó por las canteras de Levante UD, Patacona y Valencia CF antes de marcharse a jugar al filial del Girona y lanzar su carrera en Segunda División. Después de unos buenos años en la categoría de plata y con un valor considerable ha emprendido su camino hacia Estados Unidos.