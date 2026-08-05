El Celta de Vigo, cerca de cerrar otro fichaje antes de medirse al Valencia CF
El club vigués ha llegado a un acuerdo con el Manchester United por el guardameta Altay Bayindir
El Celta de Vigo sigue confeccionando la plantilla antes del comienzo de Liga ante Osasuna. Tras las incorporaciones de Javi Galán, Abdoulaye Faye y Aleix Febas, ahora, le toca al guardameta Altay Bayindir.
El conjunto vigués jugará de nuevo esta temporada Europa League y debe reforzarse bien para las tres competiciones. En la primera jornada se medirán ante Osasuna, ya que finalmente, no aplazarán su partido. Por tanto, contra los de Corberán será en la segunda jornada para ellos y el estreno liguero del Valencia en Mestalla.
El portero de 28 años, es propiedad del Manchester United desde el 2023 y tiene un año más de contrato y otro opcional. Llega para competir la portería con Andrei Radu, indiscutible la campaña pasada, y con un Iván Villar que todo hace indicar que será el tercer portero. A no ser que decida abandonar el club en este mercado. El Celta tendrá una opción de compra la temporada qe viene por si quieres hacerse con servicios.
El director deportivo, Marco Garcés, hablo sobre la llegada del turco: “Estamos muy optimistas con la posibilidad de cerrar un portero entre hoy y mañana”.
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