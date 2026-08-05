El Celta de Vigo, con un once muy titular contra el Sassuolo de cara al partido contra el Valencia CF en liga

El equipo dirigido por Claudio Giráldez continúa con su puesta a punto antes de debutar en competición oficial contra CA Osasuna en Balaídos. También, en clave Valencia CF, será el primer rival del conjunto de Carlos Corberán. El Celta de Vigo visitará Mestalla el próximo 22 de agosto a las 19:30h.

De momento, los gallegos siguen con su preparación y confeccionando una plantilla que volverá a disputar Europa League por segunda temporada consecutiva. Tras las llegadas de Faye y la inminente del portero Bayindir, el equipo ha puesto rumbo a Italia para disputar su partido contra el Sassuolo. Giráldez sigue buscando su once ideal para el estreno liguero, y el que esta tarde pondrá en liza en el Stadio Enzo Ricci asemejarse a ello. Estará formado por: Radu; Carreira, Marcos Alonso, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Javi Rueda; Febas, Miguel Román; Swedberg, Jutglà, Aspas.

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VIGO (PONTEVEDRA), 23/10/2025.- Los jugadores del Celta celebran su primer gol, obra de Iago Aspas (d), durante el partido de Liga Europa de fútbol entre Celta de Vigo y Niza, este jueves en Balaídos. EFE / Salvador Sas / Salvador Sas / EFE

Así va la pretemporada

Uno de los que no ha viajado al stage de Italia ha sido Ilaix Moriba, que ha sido castigado por el club por llegar tarde a los entrenamientos con el equipo. El partido en tierras transalpinas dará comienzo a las 20:00 horas. Este partido será el tercer compromiso amistoso del Celta de Vigo, tras el disputado ante el SC Braga (2-2) y la victoria por 1-0 ante el Sporting de Gijón, con gol del ex valencianista Hugo González.