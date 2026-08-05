El 'fallo' de Yunus que hace estallar a los aficionados del Milan

El derbi della Madonnina de pretemporada dejó buenas sensaciones para ambos equipos, pero también volvió a colocar a Yunus Musah en el centro de todas las miradas. El centrocampista estadounidense dispuso de la ocasión más clara para adelantar al Milan cuando recibió un balón franco dentro del área y, con todo a favor para marcar, estrelló su disparo contra el poste. Aunque el encuentro terminó con empate (1-1), la acción del exjugador del Valencia monopolizó buena parte de los comentarios posteriores y reactivó el debate sobre su papel dentro del proyecto rossonero.

Musah aterrizó en San Siro en el verano de 2023 procedente del Valencia después de despertar el interés de varios clubes europeos. Su juventud, su potencia física y el crecimiento del fútbol estadounidense, con una generación de futbolistas cada vez más competitiva en Europa, hacían pensar que podía convertirse en una pieza importante del Milan. Durante sus primeros meses dejó destellos interesantes, pero con el paso del tiempo perdió protagonismo hasta quedarse en un segundo plano dentro de la plantilla.

Yunus Musah aterrizó en Milán este verano desde el Valencia / Reuters

La pasada temporada salió cedido al Atalanta en busca de minutos y continuidad, aunque su experiencia en Bérgamo tampoco terminó de consolidarle. El internacional estadounidense disputó 19 encuentros de Serie A y únicamente consiguió anotar un gol, unos registros que alimentaron las dudas sobre su evolución. Pese a contar con propuestas de varios equipos europeos durante este mercado, el Milan ha optado por frenar cualquier operación de salida mientras Rubén Amorim analiza de primera mano el rendimiento del futbolista durante la pretemporada y decide cuál puede ser su encaje en el equipo.

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El error frente al Inter ha servido para avivar un descontento que ya venía gestándose desde hace tiempo entre una parte de la hinchada milanista. En redes sociales, numerosos aficionados criticaron la falta de acierto del centrocampista y cuestionaron su continuidad en la plantilla. Sin embargo, en el cuerpo técnico mantienen la calma y consideran que la preparación estival será decisiva para tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Amorim quiere observar de cerca su evolución antes de dar luz verde a una posible salida o apostar por su permanencia en un Milan que todavía está perfilando su proyecto para la nueva temporada.