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Gonçalo Guedes pasa por el quirófano

El futbolista luso se perderá parte de la preparación de los donostiarras por una intervención quirúrgica

Guedes asistió en el primer gol del partido

Guedes asistió en el primer gol del partido

Redacción SD

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Carlos Romero

Gonçalo Guedes no viajará a Alemania para la doble cita de la Real Sociedad en Alemania. El conjunto donostiarra disputará dos amistosos consecutivos el viernes y el sábado ante el Colonia para seguir con su puesta a punto antes del inicio de competición. Sin embargo, el que fuese jugador del Valencia CF no podrá contar para Matarazzo debido a una pequeña intervención quirúrgica que nada tiene que ver con el aspecto deportivo, según ha informado el propio club.

SAN SEBASTIÁN, 15/03/2026.- El delantero portugués de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes, tras conseguir el tercer gol de su equipo durante el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga que Real Sociedad y Osasuna disputan este domingo en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE / Juan Herrero

Gonçalo Guedes celebra la victoria en Anoeta / JUAN HERRERO / EFE

De este modo, la ausencia del ‘11’, que se acababa de incorporar a los entrenamientos tras su participación en el mundial, provoca que solo tenga una bala de preparación. Cabe recordar que el vigente campeón de Copa del Rey también tiene aplazada su primera jornada de liga contra el Real Madrid. Por tanto, el conjunto Txuri-Urdin se medirá al Chelsea de Xabi Alonso el próximo 15 de agosto, fecha en la que podría reaparecer Gonçalo Guedes.

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Un stage con pocos efectivos

Los de Matarazzo regresan este jueves a Zubieta para continuar con los entrenamientos antes de partir a tierras alemanas. La ausencia de Guedes se suma a las ya conocidas de Odriozola, Gorrotxategi, Pablo Marín, Karrikaburu y Goti. La llegada de Mikel Oyarzabal está prevista para la próxima semana.

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