Ya hay fecha y hora para el homenaje de Foios al campeón del mundo Ferran Torres

Tras ser campeón del mundo y ser el jugador que le dio la segunda estrella a España, Ferran Torres será recibido por todo lo alto en Foios con un homenaje. Tras unas merecidas vacaciones y un día despues de estar en la final en el Metlife de Nueva York, se ha cuadrado la agenda para realizar el tributo el viernes 7 de agosto a las 18:00 horas.

Ferran Torres, con la Copa del Mundo conquistada en la final frente a Argentina. / Selección española

Además, el valenciano estará acompañado de su familia en un día muy emotivo. El Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para que el reconocimiento esté a la altura de un campeón del mundo. Es más, ya se anunció de que el pleno declararía a Ferran hijo predilecto de su pueblo, Foios.

La realidad es que se ha convertido en una estrella tras anotar el gol decisivo ante Argentina en la prórroga. El atacante del FC Barcelona ha aprovechado su estancia en Estados Unidos para conceder entrevistas y tratar su futuro más próximo.

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El cariño de todo un pueblo

Feran Torres vivirá el próximo viernes uno de los momentos más emotivos, ya que miles de personas se volcarán en Foios para darle todo el cariño. Además, desde hace semanas hay una pancarta en la plaza del pueblo que ya luce con orgullo por todo el pueblo.