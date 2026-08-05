El lateral derecho Alejandro Lizancos se rompe el menisco: consecuencias en el mercado

El mercado de laterales derechos suma un nuevo contratiempo con la lesión de Álex Lizancos. El futbolista del Burgos CF, que estaba en la rampa de salida y tenía prácticamente cerrada su incorporación a Osasuna, ha sufrido una rotura parcial del menisco durante un entrenamiento y pasará mañana por quirófano. Los plazos de recuperación se sitúan entre las seis y las ocho semanas, un escenario que prácticamente descarta cualquier movimiento en este mercado de verano.

Aunque nunca fue una prioridad en la planificación del Valencia CF este verano, Lizancos sí figuraba entre los nombres monitorizados por la dirección deportiva como una alternativa muy lejana si el resto de operaciones no prosperaban. De hecho, el lateral ya fue una opción real para el club de Mestalla el pasado verano, cuando su nombre estuvo sobre la mesa antes de que el mercado tomara otro rumbo.

Lizancos en un partido frente el Racing / INSTAGRAM: lizancoos

La lesión cambia por completo su situación. El Burgos pierde temporalmente a uno de sus futbolistas con mayor proyección y, además, ve cómo se enfría una posible venta que parecía encarrilada con Osasuna. El conjunto navarro tenía prácticamente cerrada su incorporación, pero la grave lesión invita a pensar que la operación quedará paralizada, ya que difícilmente el club rojillo asumirá el fichaje de un jugador que acaba de pasar por el quirófano.

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Las opciones del Valencia se reducen

Para el Valencia CF supone la desaparición de otra alternativa en un mercado que ya se ha complicado notablemente en la búsqueda de un lateral derecho. Tras las dificultades para cerrar otras incorporaciones y con Thierry ya fuera del club, Foulquier lesionado, Rubo Iranzo con intereses de clubes españoles y la única presencia de canteranos como Gamón o Monferrer, la lesión de Lizancos elimina una posibilidad más, aunque nunca estuvo entre las opciones prioritarias de la entidad valencianista.