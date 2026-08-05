La lesión de Rioja asienta (aún más) a Danjuma en el Valencia CF: de prescindible a vital en tres meses

La lesión muscular de Luis Rioja a las puertas del debut oficial en LaLiga contra el Celta y a menos de un mes para el cierre del mercado de fichajes ha despejado las dudas que quedaban en torno al futuro de Arnaut Danjuma en el Valencia CF. El futbolista acabó la temporada en la rampa de salida con un pie y medio fuera del equipo por su bajo rendimiento. Tres meses después, el jugador se ha convertido en vital para Carlos Corberán por la falta de fichajes, por su condición de '9' y desde ahora también por la lesión de Rioja.

El técnico ahora mismo solo dispone de un extremo especifíco en la plantilla que es Danjuma teniendo en cuenta que Ryunosuke Sato, aunque puede jugar en banda, no es un extremo al uso. La lesión de Rioja ha cerrado el 'caso Danjuma', aunque el mercado siempre tiene la última palabra.

Más allá de factores externos, Danjuma se ha hecho hueco en el equipo a base de goles: los dos de la victoria (1-2) contra el Derbi County y el del empate (1-1) frente al Stoke City. Dos partidos, tres goles y, lo que es más importante, una titularidad por delante de Hugo Duro (Umar Sadiq tenía molestias físicas) en la prueba de momento más seria del verano. El jugador ha hablado en el campo y se ha recuperado a sí mismo para la causa dejando claro que se resiste a salir. Si Danjuma estaba más dentro que fuera hace una semana, ahora lo esta más.

El neerlandés, sin protagonismo en la banda durante toda la pretemporada, se sentía cómodo en la demarcación de '9' con libertad de movimientos y sin tanto compromiso defensivo. El problema es que la lesión de Rioja puede devolverle a la banda derecha, donde la alternativa es el canterano David Otorbi.

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La duda de siempre

Danjuma ha demostrado que si está enchufado puede ser un jugador muy aprovechable. Condiciones no le faltan. Su problema es el de siempre: la falta de continuidad en su juego. ¿Será capaz Corberán de rehabilitarlo? Los precedentes no son optimistas. El futbolista vive desde hace tiempo en un bucle de falsas expectativas que casi siempre han acabado convertidas en problema como sucedió en el Villarreal, Tottenham, Everton, Girona o el propio Valencia la temporada pasada.