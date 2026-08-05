Lío y sanción del Celta a Ilaix Moriba antes del partido contra el Valencia CF en Mestalla del debut en LaLiga

El técnico celeste, Claudio Giráldez, ha tomado la decisión de sancionar a Ilaix Moriba por llegar tarde a los entrenamientos y el mediocentro queda apartado y no viajará al stage en Italia para seguir con la pretemporada antes del comienzo de Liga antes Osasuna y, después, en Mestalla.

Celta's Ilaix Moriba reacts after Barcelona's Robert Lewandowski scoring during the Spanish La Liga soccer match between Celta Vigo and Barcelona in Vigo, Spain, Sunday, Nov. 9, 2025. (AP Photo/Lalo R. Villar) / Lalo R. Villar / AP

El guineano durante su corta carrera, ya que todavía tiene 23 años, ha tenido varios problemas en los clubes en los que ha estado por su actitud en algunas ocasiones. A pesar de ser una pieza fundamental para el entrenador del Celta, no ha dudo en apartarlo.

Esto puede conllevar a que no dispute los primeros partidos de Liga tras esa sanción disciplinaria. Tan solo quedan 11 días para que de comienzo la temporada para los vigueses y está en duda si el ex del Valencia comenzará contando para Giráldez. Después, en la segunda jornada, la primera para los de Corberán, podría ser una baja muy sensible porque la campaña pasada fue el que sostenía el medio.

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Habrá que ver si acaba con una simple advertencia con su sanción correspondiente y, por tanto, no viajara con el equipo ahora o si tendrá consecuencias también en LaLiga.