Mohamed Salah va a jugar con Cenk Özkacar tras salir del Valencia CF

Los caminos del fútbol son inescrutables. Cuando Mohamed Salah fue uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro gracias a su rendimiento con el Liverpool y el Valencia CF descartaba a Cenk Özkacar de su pretemporada, nadie podría imaginar que estos dos futbolistas acabarían jugando juntos. Pero lo harán.

El Trabzonspor ha anunciado uno de los 'bombazos' del verano, el fichaje del jugador egipcio como agente libre después de terminar su vínculo con el conjunto de Anfield, firmando un contrato de dos temporadas y un salario astronómico, convirtiéndose en la apuesta para tratar de superar a Besiktas, Fenerbache y Galatasaray.

Cenk con el Trabzonspor / Trabzonspor

Fichaje de locura

El jugador, uno de los mejores de la última década, ha desatado la locura en su llegada al aeropuerto de Estambul donde le esperaba una horda de fanáticos del club turco, que ha hecho uno de los fichajes más mediáticos de la historia del campeonato.

A princpio de mercado, el propio Trabzonspor llegó a un acuerdo con el Valencia CF para fichar a Cenk Özkacar, que no entraba en los planes del entrenador ni de la entidad y después de una cesión más fructífera a la Bundesliga consideró buen movimiento volver a su país para luchar por regresar a la selección. De entrada tendrá el honor de jugar con Salah, cosas del fútbol.