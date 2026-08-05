¿Qué fue de Noha Ndombasi?

Noha Ndombasi (25 años) fue uno de los talentos que reforzó la Academia del Valencia CF entre 2019 y 2022. El delantero francés llegó libre desde el Girondins de Burdeos dentro de la política de captación impulsada por Pablo Longoria y comenzó su etapa en el Juvenil A, donde compartió vestuario con Yunus Musah y Koba Koindredi, con quienes mantienía una buena relación. Internacional con Francia en categorías inferiores, aterrizó en Paterna con el cartel de promesa gracias a su velocidad y capacidad goleadora.

Ndombasi, Yunus y Koba / VCF

Tras destacar en el Juvenil, Ndombasi fue ganando protagonismo en el Valencia Mestalla y participó en la temporada 2021-22, en la que el filial logró el ascenso a Segunda RFEF. Sin embargo, nunca encontró continuidad suficiente para dar el salto al primer equipo y decidió poner fin a su etapa en el club en busca de una oportunidad en el fútbol profesional.

Su siguiente destino fue el St. Gallen suizo, donde apenas logró asentarse. Un año después salió cedido al US Concarneau, de la Ligue 2 francesa, aunque tampoco consiguió recuperar las sensaciones. En el verano de 2024 dio un giro a su carrera al fichar por el Kryvbas ucraniano con la carta de libertad, iniciando una nueva aventura lejos de los focos.

Noticias relacionadas

El fútbol, sin embargo, siempre ofrece nuevas oportunidades. Actualmente, Ndombasi milita en el Kaspiy Aktau, de la liga chipriota, donde ha recuperado el protagonismo. El delantero suma cinco goles en la competición doméstica, una cifra que representa el 20% de los tantos anotados por su equipo y que refleja su importancia en el frente de ataque.