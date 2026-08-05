OFICIAL: El Newcastle cierra nuevo entrenador antes del Taronja contra el Valencia CF

El Newcastle United ha confirmado la llegada del alemán Matthias Jaissle como nuevo entrenador tras la dimisión de Eddie Howe, una decisión que se produce apenas una semana antes de visitar al Valencia CF en la 54ª edición del Trofeu Taronja. De este modo, el técnico de 38 años dirigirá por primera vez a las ‘Urracas’ este sábado 8 de agosto a las 21:00 horas en el Camp de Mestalla, en uno de los últimos compromisos de pretemporada para ambos equipos.

Jaissle aterriza en St. James’ Park después de firmar una brillante trayectoria en el Red Bull Salzburgo y el Al-Ahli. En Austria conquistó un doblete de Liga y Copa y llevó al club por primera vez a los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que en Arabia Saudí logró dos títulos consecutivos de la AFC Champions League. Según informó Fabrizio Romano, el Newcastle pagará alrededor de 11 millones de euros al Al-Ahli por su incorporación y el entrenador firmará un contrato hasta junio de 2030.

El nuevo técnico aseguró en su presentación que llega “con total compromiso y energía” para liderar el proyecto del Newcastle, destacando la ambición del club y el potencial de la plantilla. Desde la entidad inglesa, tanto el consejero delegado, David Hopkinson, como el director deportivo, Ross Wilson, subrayaron que Jaissle fue el candidato que mejor encajó en el proceso de selección gracias a su estilo de juego, su capacidad para desarrollar futbolistas y su liderazgo.

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El estreno de Matthias Jaissle llegará en el Camp de Mestalla, donde el Newcastle será el rival del Valencia CF en la 54ª edición del Trofeu Taronja. El encuentro, programado para este sábado 8 de agosto a las 21:00 horas, permitirá ver por primera vez al técnico alemán al frente del conjunto inglés antes del inicio oficial de la temporada.