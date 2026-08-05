El partido que Cañizares volvería a repetir con el Valencia CF

Hablar de la historia más gloriosa del Valencia CF es hablar de Santiago Cañizares. A sus espaldas, 417 partidos oficiales defendiendo la portería valencianista repartidos en diez temporadas en los que fue pieza clave para los éxitos de una etapa dorada. Entre ellos, dos finales de Champions consecutivas que todavía recuerdan los más nostálgicos y nada comparables a los objetivos a los que puede optar el club a día de hoy.

Una de ellas, la disputada en mayo de 2001 ante el Bayern de Múnich, fue el partido que le gustaría repetir a Cañizares para poder ganarlo. Así lo ha confesado en el programa La Pizarra de Quintana, cuando el periodista Nahuel Miranda le ha formulado la pregunta. “Si tuvieses que volver a jugar un partido para poder ganarlo o para cambiar un error, ¿qué partido sería?", le han preguntado. “La final de la Champions contra el Bayern. La tanda de penaltis me gustaría volver a jugarla, a ver si esta vez la ganamos”, ha dicho el exportero sin dudarlo.

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Deschamps habla con Pellegrino y con Cañizares antes de la tanda de penaltis de la final de la Champions League en 2001 / J.M. LOPEZ

Perder una final, ¿éxito o fracaso?

Y es que la final tuvo un desenlace muy doloroso para el Valencia CF, quien cayó derrotado por el conjunto germano en la lotería de los once metros, con fallos de Carboni y Pellegrino. Sin embargo, la leyenda valencianista ha querido apuntar que fue un éxito haber podido disputar ese partido. “Nunca puede ser un drama que el Valencia llegue a la final de la Champions y perderla. De hecho yo siempre decía que si llegamos a otra final de la Champions y la perdemos, yo lo firmo, porque aunque te deje dolor, aquello nos dio prestigio, dinero para el club, para todos los jugadores…El que se quiso ir se fue y el que se quiso quedar, mejoró su contrato. Fue bonanza, no fue en ningún caso miseria”, ha añadido.