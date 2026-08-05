Un recién ascendido considera inviable el fichaje del ex Valencia CF Julen Agirrezabala

Después de que una grave lesión le apartase de la portería del Valencia CF en el año en que salió del Athletic Club para dar un paso adelante en su carrera, Julen Agirrezabala busca una portería en la que crecer y sentirse importante. La del Racing de Santander parecía tener todas las papeletas, pero su director deportivo ha descartado la operación por las pretensiones del Athletic Club.

"Julen Agirrezabala era nuestra primera opción, pero es una operación inviable económicamente en las condiciones que planteaba el Athletic. Las miras están puestas ya en otro tipo de objetivos", expresaba Chema Aragón en sala de prensa.

Situación límite

Al meta vasco le queda un año de contrato, es suplente y aún así los bilbaínos piden alrededor de siete millones de euros, una cifra que es impensable que ningún club acabe pagando. En este escenario, el mes que queda de mercado de fichajes se antoja clave para su futuro y está por ver si el Racing regresa en el tramo final con una nueva oferta.

Julen Agirrezabala con el Valencia CF / VCF

Tercer portero

El portero, por su parte, está por detrás de Unai Simón y de Álex Padilla en los planes del cuadro vasco y no quiere seguir a la sombra, sino encontrar un destino que le permita hacer una buena carrera en la élite como meta principal.