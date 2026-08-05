El ‘Plan B’ para el lateral derecho del Valencia CF en jaque: el Real Zaragoza tras Rubo Iranzo

La prioridad principal del Valencia CF en el mercado es fichar a un lateral derecho lo antes posible. De hecho, la dirección deportiva del club ha frenado el resto de operaciones del mercado hasta que consigan traer a un jugador que cubra esta posición. Actualmente, Dimitri Foulquier, que está recuperándose de una lesión, es el único jugador del primer equipo con el que el Valencia cuenta para el lateral diestro. Por ello, Corberán ha tenido que tirar del filial por necesidad durante la pretemporada.

Cuatro canteranos y ningún jugador del primer equipo

Rodrigo Gamón, Miguel Monferrer, Wanjala y Rubén Iranzo han sido los futbolistas que han ocupado esa posición durante los enfrentamientos que ha jugado el Valencia este verano. Los 4 han firmado actuaciones convincentes, pero el hecho de que no haya ningún jugador del primer equipo disponible para el lateral derecho a falta de dos semanas del inicio de LaLiga evidencia la grandísima necesidad que tiene el club. Además, ahora el Valencia podría perder, precisamente, al futbolista que más minutos ha tenido con el primer equipo de esos cuatro.

Amos Wanjala saltando al terreno de juego / SD

El Zaragoza quiere a Rubo

Se trata de Rubén Iranzo, que pese a que su posición natural es defensa central, también puede jugar como lateral derecho y de hecho es la posición que ha ocupado en la mayoría de minutos que ha disputado bajo las órdenes de Corberán. Rubo debutó con Bordalás durante la temporada 21-22, ya ha jugado 12 partidos con el primer equipo y es capitán del Valencia Mestalla. Su buen trato de balón, su solidez y su calidad técnica, que le permite jugar en 2 posiciones distintas, han despertado el interés del Real Zaragoza. Según El Periódico de Aragón, el club entrenado por Ibai Gómez está interesado en llevarse cedido por una temporada a Rubén Iranzo.

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Rubén Iranzo, defensa derecho que alterna el filial como el primer equipo del Valencia CF / VCF Media

La operación se puede complicar

En una situación normal sería una gran operación. El jugador, al que la Segunda RFEF ya se le queda pequeña, tendría la oportunidad de jugar muchos minutos en un club histórico y seguir creciendo como futbolista. Sin embargo, la crisis que atraviesa el Valencia en el lateral derecho convierte la salida de Rubén Iranzo en una operación mucho más compleja. Probablemente, en este momento Rubén Iranzo es una pieza mucho más importante para el primer equipo de lo que se había previsto al final de la temporada pasada. Por tanto, esta situación podría ralentizar su salida.