La marcha de Almeida del Valencia CF acelera el fichaje del lateral
El conjunto de Mestalla podrá apostar por un traspaso y firmar a un jugador que convenza deportivamente al entrenador
Arnau Martínez y Chirino son dos de los favoritos del club, pero no los únicos candidatos encima de la mesa
El mercado del Valencia CF quedó encallado con la caída del fichaje de Thomas Munier. El belga encajaba en los parámetros que quería el club de Mestalla porque no le obligaba a pagar traspaso, pero con el giro de última hora el club se quedó sin su Plan 'A' y llegar tarde a Andrés García le acabó de tumbar la hoja de ruta principal, pasando a un escenario en el que el club debía apostar por una opción low cost con dudas a nivel deportivo u otra que precisara de inversión.
La salida de André Almeida en forma de traspaso hacia el Swansea City, que si no pasa nada extraño se cerrará en las próximas horas, por algo más de tres millones de euros más bonus, acelera la 'Operación lateral' y la inclina en principio hacia la segunda opción, en la que el club hará un desembolso para tratar de resolver un mal que lleva años a cuestas.
La venta de Almeida incrementa las posibilidades
El adiós del luso con destino a Gales tampoco supone un ingreso especialmente alto, pero sí que da algo más de capacidad al club para plantear un traspaso e ir a por una opción que encaje más en los planes de Carlos Corberán, que quiere dar un salto de calidad en una posición que ha dado muchos quebraderos de cabeza entre la falta de nivel y las lesiones.
Arnau y Chirino, dos de los candidatos
En este escenario, los dos favoritos del club, aunque no los únicos candidatos, con Arnau Martínez y Daijiro Chirino. El futbolista del Girona es la opción más contrastada después de hacer grandes años en el equipo de la Costa Brava y de haber sido pieza importante en el año de clasificación para la Champions. Sueldo y tasación son elevadas, pero se busca la fórmula que encaje con las pretensiones de todas las partes.
Por Chirino ya hubo acercamientos rechazados por el Almería, un club que vende caro y que tiene una postura fuerte en el mercado. Parece inviable que el Valencia pueda llegar a lo que piden los andaluces por el cien por cien de los derechos del jugador, por lo que en principio la operación solamente encajaría pagando un porcentaje de ellos.
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