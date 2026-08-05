La salida de Almeida del Valencia CF al Swansea, al caer

La salida de André Almeida al Swansea City está al caer. El jugador ha acercado posturas con el equipo galés y todo apunta a que finalmente se podrá cerrar la operación. El acuerdo entre clubes está cerrado y solo falta que se concrete la negociación entre club y jugador. Por el momento, Almeida sigue ejercitándose este miércoles al margen de sus compañeros en la ciudad deportiva de Paterna. Las próximas horas son clave para su salida del Valencia CF.

Su salida es clave para el mercado de fichajes del conjunto valencianista, que ahora mismo sigue paralizado ante la incapacidad para fichar un lateral derecho, sin embargo la operación salida podría ayudar a que se desbloquease si entra dinero en las arcas del club. El centrocampista portugués no está entre las primeras opciones precisamente en los planes de Carlos Corberán, incluso el técnico le ha dejado claro este verano que Dani Raba está por delante de él en la rotación. El Swansea es el club mejor colocado para llevárselo, de hecho, tal y como informa Tribuna Deportiva, el acuerdo está prácticamente cerrado entre todas las partes y el jugador podría estar preparando viaje para pasar la revisión médico y cerrar su contrato con el Swansea City.

El curso pasado las dudas del luso para salir a Turquía también bloquearon una vía de salida cuando llegó al Trofeu Taronja casi como 'descarte' y este año el Swansea City parece el club que más fuerte está pujando para hacerse con los servicios del futbolista, que tiene que dar el 'sí quiero'.

Almeida decide

Entre clubes todo está siendo muy sencillo, hay acuerdo para su traspaso y la pelota está ahora mismo en su tejado, ya que el club de Gales a día de hoy milita en la Championship.. Aceptar la propuesta del equipo galés supone dar un paso a una categoría inferior como es la segunda división inglesa, por lo que aunque tiene un potencial económico importante, para el luso es aceptar el reto de que este paso atrás sea dar dos adelante en el futuro. En un principio Almeida, que no lo acababa de ver claro cuando llegó la oferta, estaba más convencido de irse con la condición de irse cedido en lugar de traspasado para revalorizarse y poder decidir el próximo verano. No obstante, no descarta ningún escenario a pesar de su preferencia.

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André Almeida con el Valencia CF / Valencia CF

El Valencia lo quiere sacar en forma de traspaso para ingresar dinero y atacar otras operaciones, ya que cedido solo liberaría el espacio de su ficha para hacer contrataciones y está por ver si decide ceder a esa petición del luso y darse la oportunidad de revalorizar al jugador o si sigue explorando vías para sacarlo de manera definitiva.