Unai Núñez, exjugador del Valencia CF, a un paso del Espanyol

El futuro de Unai Núñez apunta al RCD Espanyol. El conjunto catalán es, a día de hoy, el mejor posicionado para hacerse con los servicios del central del Celta de Vigo, en una operación que continúa avanzando, aunque todavía no está completamente cerrada. La fórmula que negocian ambas entidades es una cesión con opción de compra, con varios detalles aún pendientes de resolver.

Según informa Víctor López en TV Galicia, el Espanyol asumiría algo más de la mitad de la ficha del futbolista y la opción de compra rondaría los tres millones de euros. Además, esa cláusula podría convertirse en obligatoria en caso de que el conjunto blanquiazul lograse la clasificación para competición europea. Pese al optimismo existente, las conversaciones siguen abiertas y el acuerdo aún no es definitivo.

Su paso por el Valencia CF

Unai Núñez defendió la camiseta del Valencia CF durante la segunda mitad de la pasada temporada, tras llegar cedido desde el Celta en el mercado invernal. El central disputó 14 partidos oficiales, diez de ellos como titular, dejando buenas actuaciones hasta que una lesión muscular frenó su continuidad en el tramo final del curso.

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El defensa vasco logró regresar antes de concluir la temporada y volvió a participar con el conjunto de Carlos Corberán. Sin embargo, el Valencia no ejecutó ningún movimiento para mantenerlo en la plantilla y el futbolista regresó al Celta, donde no entra en los planes de Claudio Giráldez para la temporada 2026/27. Ahora, todo apunta a que su próximo destino puede estar en el RCDE Stadium, aunque todavía restan pasos para que la operación quede cerrada.