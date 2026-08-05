El Valencia CF inscribe en LaLiga a sus dos primeros fichajes

El Valencia CF ya ha dado de alta en LaLiga a sus dos primeros fichajes: Justin De Haas y Aliou Dieng. Los futbolistas que el club apalabró meses antes de acabar la temporada para que llegasen en calidad de agentes libres ya figuran en el campeonato español como futbolistas blanquinegros.

Justin de Haas ante el Eldense. / M.A. Montesinos

Ambos son las primeras operaciones que el club de Mestalla puede dar de alta en un contexto de dificultad para todos los clubes a nivel de margen en el Fair Play Financiero, ya que apenas hay 18 fichajes inscritos en LaLiga de entre los 20 equipos participantes, ni uno por por equipo.

Ampliado el Fair Play Financiero

Para poder inscribir fichajes, el Valencia CF ha activado la herramienta que le permite LaLiga a través de la capitalización del préstamo que tiene Peter Lim con el club, tal y como informó Tribuna Deportiva, por lo que aumentará el maltrecho margen económico que tiene la entidad a causa de la devastadora gestión de Meriton.