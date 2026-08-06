El Valencia CF trabaja en la salida de Alberto Marí: está recuperado y tiene equipos de segunda
El delantero ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros y la idea es que salga este verano a LaLiga Hypermotion; falta elegir la mejor opción
Buenas noticias en la ciudad deportiva de Paterna para el Valencia CF y para Alberto Marí. El delantero se ha recuperado de su lesión y ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros a las órdenes de Carlos Corberán dentro de un plan físico personalizado. Varios equipos de segunda división han mostrado interés por el canterano durante las últimas semanas y la idea es que salga este verano a uno de los clubes de LaLiga Hypermotion que han llamado a su puerta. El jugador, que acaba contrato en 2027, se siente bien, ha recuperado sensaciones en el campo y está preparado para volver a la competición. Olvidada la lesión, ahora toca elegir la mejor opción.
Lesion olvidada
El delantero alicantino, que la pasada temporada jugó cedido en el CD Mirandés, fue intervenido quirúrgicamente el pasado 20 de marzo en Valencia para solucionar la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió durante su etapa en el conjunto burgalés. Una lesión que ya está olvidada. Alberto Marí ya solo piensa en fútbol.
Irrupción top
La irrupción de Alberto Marí en el primer equipo llegó en la temporada 2022/23 de la mano de Rubén Baraja, que apostó por la cantera para lograr la permanencia. Junto a Diego López, Javi Guerra o Cristhian Mosquera, el delantero alicantino aprovechó sus oportunidades y dejó huella en un momento clave para el club.
Su mejor carta de presentación llegó en la recta final de aquella campaña. Brilló frente al Villarreal en Mestalla, donde incluso vio cómo le anulaban un gol, y fue decisivo en Balaídos al marcar de cabeza el tanto de la victoria ante el Celta que acercó al Valencia CF a la salvación. Posteriormente ha jugado cedido en el Real Zaragoza y el CD Mirándes.
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