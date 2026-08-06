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La demarcación maldita en el Valencia CF: Monferrer, lesionado

El canterano padece una lesión muscular y el equipo de Carlos Corberán pierde una opción para la posición que está encallando el mercado

Presentación del canterano del Valencia CF Lucas Núñez como jugador del Eibar

Presentación del canterano del Valencia CF Lucas Núñez como jugador del Eibar

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

El verano de 2026 será recordado en clave Valencia CF por las idas y venidas con la posición de lateral derecho. Desde la frustrada 'Operación Meunier' hasta el parón que supuso a todas las operaciones la incapacidad del club para cerrar un fichaje. Y por si fuera poco, Miguel Monferrer, una de las opciones más solventes de la cantera, se ha lesionado y tampoco podrá ser una alternativa de cara al primer partido.

El joven jugador padece una lesión muscular tal y como avanzó Cope, por lo que se une a la lista de problemas del Valencia CF, que ya tiene a Dimitri Foulquier fuera de juego. El futbolista venía de jugar contra el Stoke City dejando buenas sensaciones a pesar de su infortunio en el gol en contra.

Corberán, contra el Stoke City

Corberán, contra el Stoke City / VCF

Jugador en crecimiento

El que fuera capitán del mejor Juvenil 'A' en muchos años del Valencia CF y que viene de una buena temporada en su salto al Mestalla, era junto con Rodrigo Gamón y Rubo Iranzo la alternativa de 'la casa' a esa posición de lateral mientras no llegaban los fichajes.

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Monferrer, el más equilibrado de los tres -Gamón es más ofensivo y Rubo más defensivo- tendrá que recuperarse en las próximas semanas y esta campaña se antoja clave para él como uno de los líderes del filial que dirige Óscar Sánchez

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