La demarcación maldita en el Valencia CF: Monferrer, lesionado

El verano de 2026 será recordado en clave Valencia CF por las idas y venidas con la posición de lateral derecho. Desde la frustrada 'Operación Meunier' hasta el parón que supuso a todas las operaciones la incapacidad del club para cerrar un fichaje. Y por si fuera poco, Miguel Monferrer, una de las opciones más solventes de la cantera, se ha lesionado y tampoco podrá ser una alternativa de cara al primer partido.

El joven jugador padece una lesión muscular tal y como avanzó Cope, por lo que se une a la lista de problemas del Valencia CF, que ya tiene a Dimitri Foulquier fuera de juego. El futbolista venía de jugar contra el Stoke City dejando buenas sensaciones a pesar de su infortunio en el gol en contra.

Corberán, contra el Stoke City / VCF

Jugador en crecimiento

El que fuera capitán del mejor Juvenil 'A' en muchos años del Valencia CF y que viene de una buena temporada en su salto al Mestalla, era junto con Rodrigo Gamón y Rubo Iranzo la alternativa de 'la casa' a esa posición de lateral mientras no llegaban los fichajes.

Monferrer, el más equilibrado de los tres -Gamón es más ofensivo y Rubo más defensivo- tendrá que recuperarse en las próximas semanas y esta campaña se antoja clave para él como uno de los líderes del filial que dirige Óscar Sánchez