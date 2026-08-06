Enzo Barrenechea, ex del Valencia CF, recupera su sitio en el Benfica

Enzo Barrenechea vuelve a hacerse un hueco en el once del Benfica. El exjugador del Valencia CF será titular este jueves en el encuentro de ida de la tercera y última ronda previa de la Europa League, en la que el conjunto portugués se medirá al Heart of Midlothian en el Estádio da Luz (21:00 horas). El argentino confirma así la recuperación de protagonismo después de un inicio de temporada con dudas.

El mediocentro comenzó la fase previa desde el banquillo en la derrota del Benfica por 2-1 frente al St. Gallen, correspondiente a la ida de la segunda ronda. Marco Silva apostó entonces por el joven canterano Miguel Figueiredo, de 18 años, mientras Barrenechea entró al terreno de juego en el minuto 66 para disputar el tramo final del encuentro.

Recupera la confianza

La historia cambió en el partido de vuelta. Barrenechea regresó al once inicial y disputó los 90 minutos en la contundente victoria por 5-0 con la que el Benfica dio la vuelta a la eliminatoria y selló su clasificación para la última ronda previa de la competición continental.

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Ese buen rendimiento ha tenido continuidad y el técnico vuelve a confiar en el argentino para el siguiente compromiso europeo. Barrenechea repetirá como titular frente al Heart of Midlothian, en un encuentro clave para acercar al Benfica a la fase de grupos de la Europa League y seguir consolidándose como una pieza importante en los planes del conjunto lisboeta.