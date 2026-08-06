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El ex del Valencia CF Ramazani hace 'borrón y cuenta nueva'

El jugador belga ha eliminado todo rastro de su carrera deportiva de su cuenta personal de Instagram, no tiene foto de perfil y su biografía no dice que es futbolista del Leeds

Las mejores imágenes de Largie Ramazani en el Valencia CF en la temporada 2025-26

Las mejores imágenes de Largie Ramazani en el Valencia CF en la temporada 2025-26

Redacción SD

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Pau Pardo

Pau Pardo

Valencia

Largie Ramazani tiene todas las papeletas de ser uno de los nombres del mercado. El jugador no cuenta para el Leeds United, quiere volver al Valencia CF, pero el club de Mestalla no puede asumir las actuales pretensiones del combinado inglés. El equipo, no obstante, necesita dos extremos y no sería de extrañar que vuelva a llamar a su puerta.

Mientras tanto, todas las vivencias del belga en lo que va de verano son muy reveladoras. Desde empezar el mercado dejándose querer por los aficionados valencianistas en redes sociales hasta ser apartado por su entrenador para toda la pretemporada pasando por ver como le dan a otro su dorsal. La última, no obstante, puede ser la más llamativa de todas: ha borrado todo rastro de su carrera deportiva de sus redes sociales.

La fotografía que colgó Ramazani y, a la derecha, el mensaje escrito por Javi Guerra

La fotografía que colgó Ramazani y, a la derecha, el mensaje escrito por Javi Guerra / Instagram Largi Ramazani

Sin rastro de su carrera como jugador

En el Instagram de Ramazani ya no hay fotos de la última temporada defendiendo la camiseta del Valencia CF, pero tampoco ninguna con su club actual, el Leeds, ni ninguno de los anteriores. Es un perfil aséptico, su biografía solamente lleva a su canal de YouTube, no tiene foto de perfil y publicó hace una semana cuatro 'post' de promoción personal.

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Dejó un buen rendimiento

El belga fue el jugador más prolífico en ataque de la temporada pasada, protagonizando una gran segunda vuelta que ayudó al Valencia CF a salvar la categoría y pensar remotamente en Europa después de una desastrosa primera vuelta del equipo en la que apenas jugó.

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