La opinión de Cañizares sobre el mercado del Valencia CF: "No hay un proyecto"

Las palabras de Santiago Cañizares sobre la situación del Valencia CF no dejaron lugar a interpretaciones. Durante su intervención en El Partidazo de la Cadena COPE, el exguardameta mostró su profunda decepción con la gestión de Peter Lim y reconoció que el mercado de fichajes del conjunto valencianista no le genera ninguna expectativa. Pese a recalcar el cariño que siente por el club y por la ciudad, donde continúa residiendo, aseguró que su falta de confianza en la propiedad condiciona cualquier valoración sobre las incorporaciones realizadas este verano.

Una gestión que ha agotado la confianza del valencianismo

"A mí que me perdonen los valencianistas, porque esto no es una falta de respeto ni mucho menos", comenzó explicando Cañizares antes de justificar su postura. El exinternacional afirmó que el Valencia "ha sido un club que me lo ha dado todo", pero insistió en que el problema va mucho más allá de los fichajes. "No tengo confianza ninguna en Peter Lim, no tengo confianza en su gestión", afirmó, añadiendo que es precisamente la dirección de un club la que determina su crecimiento a medio y largo plazo. En su opinión, la confianza de la afición en el máximo accionista "está agotada" y el Valencia carece actualmente de una estructura sólida, un proyecto definido y unos objetivos claros que permitan a los futbolistas desarrollar su mejor rendimiento.

Cañizares señala las salidas de Ayala, Mateu Alemany y Marcelino

Durante su análisis, Cañizares también recordó varias decisiones que considera determinantes para entender la situación actual del club. Puso como ejemplo la etapa de Roberto Fabián Ayala en la dirección deportiva, destacando operaciones como los fichajes de Shkodran Mustafi y Nicolás Otamendi, futbolistas que posteriormente dejaron importantes beneficios económicos tras ser vendidos. Del mismo modo, elogió la gestión de Mateu Alemany, recordando que bajo su dirección el Valencia logró dos clasificaciones para la Liga de Campeones, un récord de ingresos y la conquista de la Copa del Rey junto a Marcelino García Toral. Precisamente la salida de ambos dirigentes fue utilizada por el exportero para ilustrar lo que considera uno de los grandes errores de Peter Lim. "Consiguen todo eso y los tiras a los dos la temporada siguiente", lamentó, criticando la escasa implicación del propietario singapurense y asegurando que esa falta de liderazgo termina transmitiéndose a toda la estructura deportiva del club.

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Mateu Alemany y Marcelino García Toral celebrando la Copa del Rey del Valencia CF ante el FC Barcelona en el 2019 / Valencia CF

Las palabras de Cañizares se suman a las numerosas voces críticas que, en los últimos años, han cuestionado la dirección que ha tomado el Valencia bajo la propiedad de Peter Lim. El exportero dejó claro que, mientras no cambie el rumbo del club y exista un proyecto deportivo definido, cualquier movimiento en el mercado de fichajes le genera más dudas que ilusión.