Las pobres condiciones en las que salió Hugo González, la sensación del Celta, del Valencia CF

Hugo González es la gran sensación de la pretemporada del Celta de Vigo, el joven valenciano lleva la friolera de seis goles en cuatro partidos en los amistosos veraniegos y viene de marcarle tres goles en cuatro minutos al Sassuolo en una actuación que ha podido brindarle una oportunidad de subir de forma definitiva al equipo de Claudio Giráldez, que jugará Europa la próxima temporada.

El futbolista, criado desde muy pequeño en la cantera del Valencia CF, salió del club el verano pasado en una operación irrisoria. El conjunto de Mestalla lo dejó salir gratis a cambio de unos bonus por objetivos deportivos y el 30 por cien de una futura venta, condiciones que le permitirán sacar un pellizco a futuro, pero que seguramente le hayan privado de un futbolista que cotiza al alza.

El Valencia se rindió rápido

El club de Mestalla se 'rindió' rápido con él al no prosperar su cesión al Cartagena, su primera experiencia en el fútbol profesional, a pesar de que venía de ser el mejor jugador del filial con diferencia y le cedió al Celta 'B' en Primera RFEF.

Hugo González celebra el gol / RC Celta de Vigo

Los celestes, al ver su buen nivel, lo compraron y esta temporada se salió en un año histórico, convirtiéndose en el héroe absoluto del ascenso a Segunda División con goles y acciones de todos los colores, dominando las faltas directas o el disparo desde media distancia.